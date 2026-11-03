İznik Gölü'nde düşen su seviyesi ağlara dev yayın çıkardı

İznik Gölü'nde dev yayın balığı yakalandı

Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan İznik Gölünde su seviyesindeki düşüş, balıkçılar için beklenmedik bir görüntüye neden oldu. Balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakaryanın ağına, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında bir yayın balığı takıldı.

Yakalama ve tekneye çıkarma anı:

Sakarya, balığı gördüğünde tekneye çıkarırken zorlandı; balığı ancak üç kişinin yardımıyla tekneye alabildi. Dev balığın tekneden çıkarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı ve çevrede toplanan vatandaşların ilgisini çekti.

Balıkçılar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığıyla karşılaştıklarını belirtirken, bölge sakinleri de dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Göldeki su seviyesi ve belirsizlikler:

Göldeki su seviyesinin yağışlara rağmen düşmeye devam etmesi dikkat çekerken, yakalanan dev yayın balığının kime satılacağı konusu henüz netleşmedi. Olay, hem yerel halkın hem de balıkçılık sektörünün gündeminde yer aldı.

İlerleyen günlerde yetkililer veya balıkçılar tarafından yapılacak açıklamalar, balığın akıbeti ve göldeki seviye değişikliklerinin sebepleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

İZNİK GÖLÜ’NDE DEV YAYIN BALIĞI ŞOKU : 2 METRE UZUNLUĞUNDA, 65 KİLOLUK BALIK YAKALANDI