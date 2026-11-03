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Kadına yönelik şiddete dikkat çeken tramvay kasım boyunca Kocaeli sokaklarında

Kocaeli’de 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çeken görseller ve destek hattı bilgileri taşıyan tramvay kasım ayı boyunca hizmet verecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadına yönelik şiddete dikkat çeken tramvay kasım boyunca Kocaeli sokaklarında

Tramvayla kentte şiddet farkındalığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle hazırlanan, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık mesajları taşıyan tramvay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kasım ayı boyunca kentte sefer yapacak. Proje; görünürlük sağlayarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Tasarım ve iletilen mesajlar:

Turuncunun öne çıktığı tramvay tasarımında, toplumda yaygınlaştırılması amaçlanan ifadeler kullanıldı. Tasarımda yer alan sloganlar arasında "Kadına şiddete dur de", "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Bu şehirde korku değil, huzur yayılır" gibi doğrudan çağrılar dikkat çekiyor. Ayrıca kadınların farklı yaşam kesitlerini gösteren görsellerle, mesajların günlük hayata dokunması amaçlandı. Tramvayda yer alan mizahi ve vurucu ifadelerden bazıları da şöyle: "Bu şehirde yol kesmek sadece kırmızı ışığın işi" ve "Bu şehirde kalpler kırılmaz, kadınlarla rekorlar kırılır".

Destek hatları ve bilgilendirme:

Tramvay tasarımında, şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalara yönelik bilgilere de yer verildi; KADÉS (Kadın Destek Uygulaması) ile ALO 183 Sosyal Destek Hattı bilgileri halkla paylaşılıyor. Bu yaklaşım, sadece farkındalık yaratmayı değil, aynı zamanda somut başvuru yollarını görünür kılmayı da amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay çalışmasının yanı sıra Anne Şehir merkezlerinde düzenlediği seminer, söyleşi ve bilgilendirme faaliyetleriyle kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Bu etkinliklerde kadınlara ulaşılabilir destek mekanizmaları, başvuru süreçleri ve korunma yolları hakkında bilgi veriliyor.

Yetkililer, tramvayın kent gündeminde fark yaratacak bir bilgilendirme aracı olması ve kamuoyunda kalıcı bir duyarlılık oluşturması beklentisini dile getiriyor. Kasım ayı boyunca kent içinde görünür olacak tramvay, hem mesajları hem de sunulan destek bilgileriyle toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ&#039;DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK MESAJLARI TAŞIYAN TRAMVAY, KASIM AYI BOYUNCA...

KOCAELİ'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK MESAJLARI TAŞIYAN TRAMVAY, KASIM AYI BOYUNCA KENTTE SEFER YAPACAK. TRAMVAYDA KADES VE ALO 183 DESTEK HATLARININ BİLGİLERİNE DE YER VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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