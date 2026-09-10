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İznik'te aranan dört kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi

İznik'te yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İznik'te aranan dört kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi

İznik'te arama ve yakalama çalışmaları:

Bursa Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalananların suçları ve kesinleşmiş cezaları:

Ekiplerin yakaladığı şahıslar arasında; B.Y.'nin bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer yakalanan C.D. hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan aranan K.D.'nin cezası 4 yıl 2 ay, çocuğun basit cinsel istismarı suçundan aranan İ.H.S.'nin ise 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İşlemler ve emniyet açıklaması:

Yakalanan dört şahıs, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerin bildirimine uygun olarak cezaevine teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 ŞAHIS YAKALANDI. ŞAHISLARIN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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