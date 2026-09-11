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Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı

Jandarmanın 18 ilde yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonunda 52 organizatör yakalandı; 43 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı

Operasyonun kapsamı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen açıklamada, jandarma unsurlarınca 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı bildirildi. Bakanlık, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktardı.

şüpheliler ve yargılama:

Yakalanan şüphelilerden 43'ünün sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı, kalan 9 kişinin ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada adli süreçlerin sürdüğü ve soruşturmaların devam ettiği ifade edildi.

ele geçirilen araçlar ve operasyon yöntemleri:

Jandarma ekiplerinin çalışmasında İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki asayiş, otoyol ve komando timleriyle karadan icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Bu donanım, göçmen kaçakçılığı şebekelerinin taşımacılık ve sevkiyat kapasitesine yönelik somut deliller sağladı.

Yetkililerin açıklaması, koordineli hava ve kara çalışmasının kaçakçılıkla mücadelede etkin bir yöntem olduğunu gösterirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ilave deliller ve gözaltıların olabileceği bilgisi de paylaşıldı.

18 ildeki kaçak göç operasyonunda 52 organizatör yakalandı

18 ildeki kaçak göç operasyonunda 52 organizatör yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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