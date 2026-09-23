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Jandarma Gelinkaya'da izinsiz kazıyı durdurdu, iki şüpheli gözaltında

Kütahya jandarma ekipleri, Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan iki kişi gözaltına alındı; jeneratör, hilti ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma Gelinkaya'da izinsiz kazıyı durdurdu, iki şüpheli gözaltında

Kütahya'da izinsiz kazı operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilere müdahale edildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler

Jandarma tarafından gerçekleştirilen aramalarda 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere haklarında soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA’DA İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 2 GÖZALTI

KÜTAHYA’DA İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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