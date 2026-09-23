Jandarma Gelinkaya'da izinsiz kazıyı durdurdu, iki şüpheli gözaltında

Kütahya'da izinsiz kazı operasyonu
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilere müdahale edildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler
Jandarma tarafından gerçekleştirilen aramalarda 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltı ve soruşturma
Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere haklarında soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA’DA İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 2 GÖZALTI
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