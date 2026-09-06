Jandarma ortak operasyonuyla Söke'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

operasyon ve arama süreci:

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında, "herkesin girebileceği şekilde bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan üç ayrı aranma kaydı bulunan U.A. (35) tespit edilerek gözaltına alındı.

adli işlem ve gönderme:

Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlüye yönelik adli işlemler başlatıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından U.A., ilgili mercilere teslim edilip ceza infaz kurumuna gönderildi.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 14 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.