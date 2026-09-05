Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Jandarma denetimi ve bilgilendirme

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Pelitözü Gölpark girişinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetimde neler yapıldı:

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Trafik Timi tarafından düzenlenen uygulamada, ekipler 8 motosiklet sürücüsünü durdurarak kontrol ve bilgilendirme yaptı. Sürücülere motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.

Amaç ve uyarı:

Gerçekleştirilen denetim ve eğitim faaliyetiyle amaç, sürücülerin ekipman kullanımı ve trafik kurallarına uyum konusunda bilinçlendirilmesiydi. Jandarma ekipleri, sürücülere kurallara uyma konusunda bilgilendirme yaptı ve gerekli uyarılarda bulundu.

Uygulamada verilen bilgilendirmeler, trafik güvenliğinin korunması ve olası risklerin azaltılması hedefine yönelik olarak gerçekleştirildi.

JANDARMADAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE UYARI