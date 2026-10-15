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Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da su basan villanın çatısında mahsur kalan vatandaş, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleriyle botla kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Dün akşam, yoğun yağışın etkisiyle su basan bir villanın çatısına çıkan kişi burada mahsur kaldı. Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde gerçekleşti; vatandaşların yardım talebi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma süreci:

İhbarı alan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, botla suyun içinde ilerleyerek çatıya ulaştı. Ekipler, çatıda bulunan vatandaşı botla güvenli şekilde aldı ve müdahale sırasında kişiye boa uygulandı.

Görüntüler ve bölgedeki durum:

Kurtarma anı kameraya yansıdı; görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve hızlı müdahalesi dikkat çekiyor. Eyüpsultan Kemerburgaz, yoğun yağıştan etkilenen alanlardan biri olarak kayda geçti ve diğer vatandaşlar da yardım çağrısında bulundu.

Çatıda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından botla indirildikten sonra bölgeden uzaklaştırıldı ve olay anı kayıt altına alındı.

Kemerburgaz&#039;da villanın çatısında mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından böyle...

Kemerburgaz'da villanın çatısında mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından böyle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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