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Jandarma takibiyle aranan kişi Bilecik'te yakalandı

JASAT ekipleri, Bilecik merkezinde yaptıkları takip sonucu tehdit suçundan aranan R.A.'yı yakaladı; zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma takibiyle aranan kişi Bilecik'te yakalandı

olay ve yakalama:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında yapılan kimlik sorgusunda R.A. isimli şahsın tehdit suçundan arandığı belirlendi.

Kimlik sorgusunun ardından Bilecik il merkezinde yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

soruşturma ve işlemler:

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemlerin jandarma sorumluluğunda sürdüğü bildirildi.

JASAT'ın çalışmaları:

JASAT ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına odaklanan takip ve sorgulama yöntemleriyle ekip çalışması yürütüyor; tespit edilen şüpheliler hukuki süreç için ilgili birimlere teslim ediliyor.

BİLECİK’TE TEHDİT SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE TEHDİT SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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