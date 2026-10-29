Jandarma takibiyle aranan kişi Bilecik'te yakalandı

olay ve yakalama:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında yapılan kimlik sorgusunda R.A. isimli şahsın tehdit suçundan arandığı belirlendi.

Kimlik sorgusunun ardından Bilecik il merkezinde yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

soruşturma ve işlemler:

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemlerin jandarma sorumluluğunda sürdüğü bildirildi.

JASAT'ın çalışmaları:

JASAT ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına odaklanan takip ve sorgulama yöntemleriyle ekip çalışması yürütüyor; tespit edilen şüpheliler hukuki süreç için ilgili birimlere teslim ediliyor.

BİLECİK’TE TEHDİT SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI