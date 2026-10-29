Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Kuyucak'ta jandarmanın ev baskınında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma üç adrese düzenlediği operasyonda 7 tabanca, 5 tüfek, bin 503 fişek ve çeşitli mühimmat ele geçirildi; M.İ. tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuyucak'ta jandarmanın ev baskınında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ve mühimmat bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda 7 tabanca, 5 tüfek, 9 şarjör, 1 kılıç, bin 503 fişek, 4 meşale, 100 ses fişeği ve çeşitli markalara ait farklı türlerde fişek bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelere güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda ikametlerinde arama yapılan şüpheliler M.İ. (55), İ.D. (29) ve İ.Ö. (41) olarak belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Yapılan yargı işlemleri sonucunda M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik birimleri ele geçirilen malzemelerin kaynağı ve olaya ilişkin diğer ayrıntıları belirlemeye yönelik çalışmalara devam ediyor.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 3 ŞÜPHELİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 7...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 3 ŞÜPHELİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 TABANCA, 5 TÜFEK VE BİN 503 FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne k...
images

Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölümün ardından adliyede bir tutuklama
images

Efeler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı
images

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek