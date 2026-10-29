Kuyucak'ta jandarmanın ev baskınında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ve mühimmat bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda 7 tabanca, 5 tüfek, 9 şarjör, 1 kılıç, bin 503 fişek, 4 meşale, 100 ses fişeği ve çeşitli markalara ait farklı türlerde fişek bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelere güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda ikametlerinde arama yapılan şüpheliler M.İ. (55), İ.D. (29) ve İ.Ö. (41) olarak belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Yapılan yargı işlemleri sonucunda M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik birimleri ele geçirilen malzemelerin kaynağı ve olaya ilişkin diğer ayrıntıları belirlemeye yönelik çalışmalara devam ediyor.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 3 ŞÜPHELİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 TABANCA, 5 TÜFEK VE BİN 503 FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI.