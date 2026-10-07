Jandarmada misafir edilen huzurevi sakinleri komutanla sohbet etti

Bilecik jandarma komutanlığında huzurevi sakinleri ağırlandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda huzurevi sakinleri jandarma personeliyle bir araya getirildi. Etkinlikte Jandarma Albay Ali Vanlı ile görüşme imkanı bulan katılımcılara, kurum çalışanları ev sahipliği yaptı. Programa ayrıca Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı.

sohbet ve talepler:

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleriyle karşılıklı sohbet edildi; büyüklerin talep ve görüşleri dikkatle dinlendi. Ziyaret sırasında hem anılar paylaşıldı hem de gündelik yaşamla ilgili beklentiler konuşuldu, katılımcılar hoş vakit geçirdi.

toplumsal dayanışma vurgusu:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimleriyle dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi. Kurum, benzer sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, yaşlılara yönelik yakın ilgi ve desteğin süreceğini kaydetti.

BİLECİK’TE HUZUREVİ SAKİNLERİ JANDARMADA AĞIRLANDI