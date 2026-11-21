Bilecik'te güvenlik kontrolleri yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergâhlarında güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimin kapsamı:
Kontroller, NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı, TANAP, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ve konvansiyonel demiryolu hattını kapsadı. Denetimler toplam 3 ayrı zaman diliminde yürütüldü.
Bulgular ve sonuç:
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimler, söz konusu kritik altyapı güzergâhlarında güvenlik tedbirlerinin uygulandığını belgeledi.
JANDARMADAN BU GÜZERGAHLARDA SIKI DENETİM
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!