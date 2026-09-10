Jandarmadan Bozüyük'te kına gecelerinde silah kullanımına yönelik uyarı

Bozüyük'te kına gecesinde silah kullanımı için jandarma uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İçköy'de Kemal Işık tarafından düzenlenen kına etkinliğine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler katıldı. Ekipler, etkinlik sahibi ve katılımcılara ateşli silah kullanılmaması, havaya veya herhangi bir yöne doğru ateş edilmemesi hususunda bilgilendirme yaptı.

uyarı ve yasal çerçeve:

Jandarma tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddesi (Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması) kapsamında adli tahkikat başlatılabileceği belirtildi. Ayrıca 6136 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre aykırı davranış) gereğince idari ve adli yönden ağır yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanabileceği katılımcılara aktarıldı.

güvenlik gerekçeleri ve önleyici uygulama:

Jandarmanın müdahalesi, havaya açılan ateşin yol açabileceği yaralanma, can ve mal kaybı risklerini önlemeyi amaçlıyor. Bu tür uyarılar, etkinlik sahiplerini ve katılımcıları yasal sorumluluklar hakkında bilgilendirerek olası ihlallerde ağır idari ve adli yaptırımların devreye gireceğini vurguluyor.

Yetkililer, tören ve kutlamalarda silah kullanımının toplum güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirterek kurallara uyulmasını istedi.

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