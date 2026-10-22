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Jandarmadan gazi ziyaretleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar İlçesi Tarpak köyünde Kıbrıs gazisi Nurettin Kürbağ ve vazife gazisi Cengiz Sinek'i ziyaret etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Jandarmadan gazi ziyaretleri

Jandarmadan gazi ziyaretleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşayan gazileri ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de destek mesajı verdi. Ziyaret kapsamında Kıbrıs gazisi Nurettin Kürbağ ile vazife gazisi Cengiz Sinek konuk edildi.

Ziyaretin kapsamı:

İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği görüşmelerde, gaziler ve aileleriyle sohbet edildi; ihtiyaç ve talepler dinlendi. Ziyaret, hem moral ve hatırlama amacı taşıdı hem de kurum ile gaziler arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik oldu.

Jandarmanın mesajı:

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gerçekleştirilen ziyaretlerde, gazilerimiz ve kıymetli aileleri ile sohbet edildi. Jandarma teşkilatının her zaman aziz şehitlerimiz, onların değerli aileleri ve kahraman gazilerimizin yanında olduğu ifade edilmiştir."

Yetkililer, benzer ziyaretlerin devam edeceğini belirterek gazilere ve yakınlarına yönelik ilginin sürdürüleceğini vurguladı.

JANDARMA GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

JANDARMA GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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