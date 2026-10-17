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Jandarmadan okullarda uygulamalı güvenlik eğitimi: 300 öğrenciye ulaşıldı

Bozüyük'te jandarma ekipleri Dodurga, Akpınar ve İçköy okullarında yaklaşık 300 öğrenciye trafik, servis güvenliği ve jandarma tanıtımı yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Jandarmadan okullarda uygulamalı güvenlik eğitimi: 300 öğrenciye ulaşıldı

Eğitimin yürütülüşü:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların ve gençlerin korunması ile toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında Bozüyük ilçesindeki Dodurga Beldesi, Akpınar ve İçköy mahallelerindeki okullarda faaliyet gerçekleştirdi.

Uygulamalı trafik ve servis eğitimi:

Eğitim sırasında öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servis araçlarına güvenli şekilde inip binme kuralları detaylı şekilde anlatıldı. Uygulamalı açıklamalarla, günlük yol güvenliğine ilişkin temel kurallar öğrencilere aktarıldı.

Meslek tanıtımı ve gösteriler:

Faaliyette öğrencilere jandarma mesleği hakkında bilgiler verildi ve Asayiş Köpeği tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda katılımcılara Türk Bayrağı, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtılarak program sonlandırıldı.

JANDARMA, 300 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERDİ

JANDARMA, 300 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ VERDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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