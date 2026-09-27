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Jandarmadan Şırnak'ın saklı doğa ve tarih rotaları

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı, Cehennem Deresi ve Apartman Mağaralarıyla Şırnak'ın doğal ve tarihi zenginliklerini ulusal gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Jandarmadan Şırnak'ın saklı doğa ve tarih rotaları

şırnak görselleri sosyal medyada geniş yankı buldu:

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle Şırnak'ın doğal ve tarihi dokusunu ön plana çıkardı. Paylaşımda yer alan Cehennem Deresi ve Apartman Mağaraları başta olmak üzere kentin dağları, vadileri ve özgün coğrafyası kısa sürede dikkat çekti.

Görüntüler, bölgenin yalnızca doğal güzelliklerini sergilemekle kalmayıp aynı zamanda Şırnak'ın sahip olduğu turizm potansiyelini de görünür kıldı. Paylaşıma gelen yorumlar ve etkileşimler sayesinde kentin farklı yönleri daha geniş kitlelere ulaştı.

paylaşımın içeriği ve verilen mesaj:

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında, güvenlik çalışmalarının yanı sıra toplumla paylaşılacak kültürel ve doğal değerlerin tanıtımına da katkı sağlandığı vurgulandı. Paylaşımda yer alan ifade şöyle aktarıldı: "Dağında, deresinde, her köşesinde. Cennet vatanımızın dört bir yanında, milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız".

turizm algısı ve yerel etkiler:

Sosyal medyada yayılan görseller, Şırnak'ın doğal ve tarihi rotalarına dair farkındalığı artırıyor. Bu tür paylaşımlar, güvenlik kurumlarının sosyal iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak bölgenin tanıtımına katkı verirken, ziyaretçi ilgisini canlandırma ve yerel turizmi destekleme potansiyeli taşıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA ŞIRNAK’IN DOĞAL VE...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA ŞIRNAK’IN DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİNİ TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE TAŞIDI. KENTİN EŞSİZ MANZARALARININ YER ALDIĞI PAYLAŞIM KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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