Jandarmanın eş zamanlı baskınlarında 9 bin 420 litre kaçak alkol ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 10 ve 11 Eylül tarihlerinde düzenlenen üç ayrı eş zamanlı operasyonda halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik büyük çaplı müdahalede bulundu. Operasyonlarda 9 bin 420 litre etil alkol ile üretim malzemeleri ele geçirilirken, toplamın piyasa değeri 9 milyon TL olarak belirlendi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen'de depo baskını:

Seyrek Mahallesi'nde D.A. isimli şahsın kiraladığı, kaçak içki fabrikasına dönüştürüldüğü tespit edilen depoya yapılan baskında; 5 bin 100 litre etil alkol, sanayi tipi tonluk plastik tanklar, arıtma cihazı, elektrikli pompalar, 7 bin 800 adet boş bidon ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olarak açıklandı. Operasyon kapsamında Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G. yakalanarak gözaltına alınırken, depo sahibi D.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kasımpaşa ve Karabağlar operasyonları:

Kasımpaşa Mahallesi'ndeki diğer aramada F.S. isimli şüphelinin deposunda yaklaşık 2 bin 320 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 550 adet aroma ele geçirildi; bu malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olarak kaydedildi ve F.S. gözaltına alındı.

Karabağlar'da ise hareket halindeki araçlara yönelik operasyonda H.Y. isimli şahsın kullandığı iki ayrı araçta arama yapıldı ve yaklaşık 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olarak değerlendirildi ve H.Y. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla düzenlenen operasyonların devam edeceğini belirtirken, olayla ilgili adli süreç ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İZMİR’İN MENEMEN VE KARABAĞLAR İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ VE SATIŞINA YÖNELİK DÜZENLENEN ÜÇ AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DEPOYA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.