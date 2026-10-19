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Jandarmanın şefkat eli: kavşak kazasında 81 yaşındaki sürücüye destek

Karaman'da kavşağa giren otomobille çarpışan 81 yaşındaki minibüs sürücüsü şok geçirince jandarma elinden tutup ekip aracına alarak teselli etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın şefkat eli: kavşak kazasında 81 yaşındaki sürücüye destek

Kaza yerinde ilk müdahale

Karaman-Konya kara yolunun Yollarbaşı köyü girişindeki kavşakta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 42 BU 174 plakalı otomobil ile 31 BD 827 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolünü kaybedip yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Olayda yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü O.K. ile minibüsün sürücüsü Mehmet Yıldırım (81) kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

O.K. kazayla ilgili olarak, "Minibüs kavşaktan dönecekmiş, sağdan sol şeride girdi. Sinyali verdiği gibi sol tarafa girince ben de duramadım. Burun buruna çarpıştık. Ben Karaman’da Konya istikametine gidiyordum. Araç bir anda sağ şeritten kavşağa girmeye çalıştı. Öyle olunca ben duramadım" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın desteği:

Kazanın şokunu yaşayan 81 yaşındaki minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım ile jandarma ekipleri yakından ilgilendi. Havanın soğuk olması nedeniyle ekipler, sürücünün üşümemesi için elinden tutarak onu ekip aracına götürdü ve psikolojik olarak teselli etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, tarafların araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ve diğer ekiplerin çalışmasıyla trafik güvenli şekilde sağlandı ve olay ile ilgili tutanak düzenlendi.

KAZANIN ŞOKUNU YAŞAYAN 81 YAŞINDAKİ MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ MEHMET YILDIRIM İLE YAKINDAN İLGİLENEN...

KAZANIN ŞOKUNU YAŞAYAN 81 YAŞINDAKİ MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ MEHMET YILDIRIM İLE YAKINDAN İLGİLENEN JANDARMA EKİBİ, YAŞLI SÜRÜCÜYÜ ÜŞÜMEMESİ İÇİN EKİP ARACINA BİNDİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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