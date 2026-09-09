Japonya'da sel uyarısı: Aichi'de 23 yaralı, yüzlerce araç sular altında

Tokai ve çevresinde etkili olan sağanaklar bilançosu

Japonya'da dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Aichi eyaletinde sel baskınlarına yol açtı. Yerel yetkililer, sel ve taşkınlarda en az 23 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 200 aracın sular altında kaldığını bildirdi. Birçok noktada maddi hasar oluştu.

etki ve tahliyeler:

Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Nagoya'da bulunan yüzlerce sporcu, tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildi. Bölgede ayrıca geçici su kesintileri ve tren seferlerinde aksamalar rapor edildi; yerel yönetimler ulaşım ve altyapı hasarlarını değerlendirmek için çalışma başlattı.

meteorolojiden uyarı:

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tokai ile Kanto-Koshin bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceği uyarısında bulunarak muhtemel sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yetkililer vatandaşları acil durum planlarını gözden geçirmeye çağırdı.

yaz boyunca süren olumsuz tablo:

Mevsim boyunca görülen yoğun yağışlar daha önce de ağır sonuçlar doğurmuştu. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi kaydedilen rekor düzeydeki yağışlarda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 araç sular altında kalmıştı. Bu olay, bölgedeki risklerin artığını ve altyapının baskı altında olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, sel sonrası hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve halkı güncel uyarılar ile yönlendirmeye devam ediyor.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralanırken, 200 araç ise sular altında kaldı.