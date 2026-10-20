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Japonya'dan Phobos'a sefer: MMX aracı H3 ile yörüngeye yerleşti

JAXA, Phobos'tan örnek getirmeyi hedefleyen 4 bin 480 kilogramlık MMX'i H3 roketiyle başarıyla yörüngeye yerleştirdi; dönüş 2031'de planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Japonya'dan Phobos'a sefer: MMX aracı H3 ile yörüngeye yerleşti

JAXA'nın MMX görevi yola çıktı:

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın uydusu Phobos'tan örnekler toplayarak Dünya'ya getirmeyi amaçlayan MMX uzay aracını, 10 numaralı H3 roketiyle başarıyla yörüngeye gönderdi. Roketin fırlatılması, yerel saatle 04.41'de ülkenin Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi.

fırlatma ve araç tasarımı:

MMX, Phobos keşfi, örnek toplama ve Dünya'ya dönüş olmak üzere üç modülden oluşacak şekilde tasarlandı. Toplam ağırlığı 4 bin 480 kilogram olan uzay aracı, görev boyunca iniş, örnekleme ve yeniden kalkış gibi karmaşık manevraları gerçekleştirecek. JAXA yöneticileri, H3 roketinin görevi planlanan yörüngeye yerleştirme başarısını vurguladı ve operasyonel hassasiyete dikkat çekti.

görev takvimi ve hedefler:

Kuruluşun planına göre MMX, Ağustos 2027'de Mars yörüngesine ulaşacak. Görev kapsamında Fransız ve Alman ekiplerin ortak geliştirdiği IDEFIX keşif robotunun Phobos'a inişi, ardından ana uzay aracının yüzeye inerek kaya ve kum dâhil örnek toplaması öngörülüyor. Uzay aracının Kasım 2030'da Mars'ın diğer uydusu Deimos'u gözlemlemesi, topladığı örnekleri içeren kapsülü ise Temmuz 2031'de Dünya'ya bırakması hedefleniyor.

ulusal tepkiler ve uluslararası bağlam:

JAXA'nın H3 Proje Yöneticisi Makoto Arita, düzenlediği basın toplantısında "Uzay aracını olağanüstü bir hassasiyetle planlanan yörüngeye yerleştirebildiğimize inanıyorum. Dünya çapında ilgi gören bir görev olan MMX’i başlatabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise sosyal medyadan "Emeği geçen herkese bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum" ve "Bu tarihi girişimin ve Mars’tan ‘örnek getirme’ görevinin başarıyla tamamlanmasını diliyorum" diye yazdı.

MMX görevinin başarıyla tamamlanması halinde, Phobos veya Deimos'tan örnek getiren ilk misyon olarak tarihe geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar Mars bölgesinden örnek getirmeyi başaran bir ülke bulunmuyor; ABD kuruluşu NASA son 50 yılda Mars'a çok sayıda iniş gerçekleştirmiş, Çin ise 2021'de Mars yüzeyine iniş yapmıştı, fakat Mars'tan örnek dönüşü henüz yapılmadı.

JAXA'nın açıklamaları, uluslararası iş birliğinin ve yeni nesil fırlatma sistemlerinin uzay keşifinde atılan adımları hızlandırdığını gösteriyor. MMX'in önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği iniş ve örnekleme faaliyetleri, Mars'ın uydularının kökenine ve Mars sistemi hakkındaki temel sorulara ışık tutmayı amaçlıyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars&#039;ın uydusu Phobos&#039;tan örnekler toplayarak Dünya&#039;ya...

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın uydusu Phobos'tan örnekler toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını H3 roketiyle başarıyla yörüngeye gönderdi.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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