Güreş geleneğine sahip çıkan Büşra Özdemir eleştirilere tepki gösterdi

Kaş'ta muhtar buluşması:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratları da katıldı. Özdemir, 2027 yatırım planlamalarını sahadan gelen veriler doğrultusunda şekillendireceklerini vurguladı.

Mahalle talepleri yatırımları belirleyecek:

Muhtarların aktardığı sorunlar tek tek not alındı; altyapı, yol ve yerel hizmet talepleri değerlendirildi. Özdemir, muhtarlara hitaben "Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Mahalledeki gözümüz, kulağımızsınız" dedi ve sahadan gelen taleplerin belediyenin öncelik listesini oluşturduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca Özdemir, çalışmaların geri bırakılmayacağını ve ekiplerin yoğun bir tempoyla görev yaptığını vurguladı: "Bizim motivasyonumuzu hiçbir şey kıramaz, bizim çalışma azmimizi, bu şehre hizmet etme isteğimizi hiçbir şey geride bırakamaz. Bizi de yıldırmaz. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Her bir çalışma arkadaşım en az 3 kişilik performansla, özveriyle bu kente hizmet etmek için canla başla çalışmakta."

Toplantıda kadın muhtarların ilgisi yoğun oldu. İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali de sosyal medyadaki eleştirilere tepki göstererek, "Son günlerde hakkınızda klavye delikanlılığı yapıp, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeyip sadece düğünlerde bir bayanın oynamasına, Elmalı güreşlerinde bir yiğidin alnından öpülmesini çirkin ifadelerle sosyal medyada yazan klavye kabadayılarına bir bayan muhtar olarak şahsım adına, tüm herkesin adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ata sporu vurgusu ve güreşe destek:

Özdemir, yağlı güreşi bin yıllık bir gelenek olarak tanımladı ve bu geleneğe sahip çıkmanın belediyenin sorumluluğu olduğunu söyledi. "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir." dedi.

Güreşin emek ve mücadele gerektirdiğini belirten Özdemir, desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Belediye bünyesindeki güreş organizasyonlarına dikkat çekerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 500’ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var" ifadesini kullandı ve bu yapının Türkiye'de örnek olduğunu söyledi.

Özdemir, hizmet anlayışının gösteri amaçlı olmadığını, gönülden yapıldığını ve ata sporuna duyulan saygı nedeniyle sahada yer aldığını belirtti: "Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum. Hizmet etmemiz gereken alan neyse oraya gideriz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız."

Elmalı güreşlerindeki başarılar ve tepki:

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaşananlara da değinen Özdemir, genç pehlivanların elde ettiği başarıları anlattı. Özdemir, "O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye’de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen." dedi.

Genç sporcuların zorluklarla mücadele ederek başarıya ulaştığını vurgulayan Özdemir, bu tür başarılarda gösterilen takdiri savundu: "Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar." Son olarak, eleştirilere karşı net bir duruş sergileyerek, "Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" diye konuştu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, KAŞ İLÇESİNDE TÜM BÜROKRATLARI VE DAİRE BAŞKANLARIYLA BERABER MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.