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Rize'de 30 kilometrelik Rize-Güney çevreyolu şehir içi trafiği rahatlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de açılışta 30 kilometrelik Rize-Güney çevreyolu ve tünellerinin tamamlandığını, şehir içi trafiği rahatlatacağını söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Rize'de 30 kilometrelik Rize-Güney çevreyolu şehir içi trafiği rahatlatacak

Rize-Güney çevreyolu projesi ve açılış açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Konuşmasında 'Yaklaşık 30 kilometrelik Rize-Güney Çevreyolu ve tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi trafik rahatlayacak' ifadelerini kullandı.

şehir içi trafiğe beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehir merkezine yönelen transit araçların bir kısmının çevreyoluna yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu yönlendirmeyle şehir içi trafik yoğunluğunda azalma, sürüş sürelerinde iyileşme ve kavşaklardaki sıkışıklığın hafiflemesi bekleniyor. Tünellerin devreye girmesi, özellikle coğrafi kısıtların olduğu kesimlerde ulaşımın daha akıcı olmasına katkı sağlayacak.

yatırımın kent planlamasına yansımaları:

Rize'de toplu açılışı yapılan yatırımların arasında yer alan bu çevreyolu, kentin ulaşım altyapısına yeni bir omurga kazandırıyor. Kent içi trafik yönetimi, yol bakımı ve bağlantı yollarının düzenlenmesi gibi adımlar, projenin sunduğu faydanın kalıcı olmasını belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Yetkililer, yatırımların işletmeye alınmasının ardından izleme ve entegrasyon çalışmalarına öncelik verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Yaklaşık 30 kilometrelik Rize-Güney Çevreyolu ve tüneller projesini hayata...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 30 kilometrelik Rize-Güney Çevreyolu ve tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi trafik rahatlayacak"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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