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Altı çalışma grubu Bakü'de enerji iş birliğini şekillendirdi

Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu'nda altı çalışma grubu hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve verimlilikte ortak yol haritası belirledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Altı çalışma grubu Bakü'de enerji iş birliğini şekillendirdi

Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu'nda çalışma grupları sonuç odaklı bir araya geldi

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarın katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda altı çalışma grubunun sunumları dinlendi ve iş birliği gündemi netleştirildi.

Çalışma gruplarının odak alanları:

Toplantıda hidrokarbon ve petrokimya, elektrik enerjisi piyasası, elektrik enerjisinin dağıtımı ve iletimi, düzenleme, enerji verimliliği ve madencilik olmak üzere altı alanda sunumlar yapıldı. Hidrokarbonlar kapsamında mevcut ve gelecekteki projeler, doğal gaz tedariki, gaz altyapısı ve dijitalleşme başlıkları ele alındı.

Elektrik piyasası gündeminde ise piyasa düzenlemesi, enterkonektör bağlantıları, yenilenebilir enerjinin desteklenmesi, enerji depolama ve akıllı sayaçlar gibi konulara vurgu yapıldı; ayrıca "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" çerçevesinde deneyim paylaşımı kararlaştırıldı.

Kararlar ve uygulama öncelikleri:

Taraflar, yeşil enerji ihracatı ile gaz sektöründeki reformlara ilişkin düzenleyici mekanizmaların geliştirilmesi gibi somut iş birliği alanlarını belirledi. Deniz üstü rüzgar enerjisi, güneş ve rüzgar projelerinde yatırım ve izin süreçleri, aktifleştirilecek tüketici modeli ve şebekeye entegrasyon yetkinliklerinin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Enerji verimliliği alanında ise zorunlu enerji denetimine tabi kuruluşlarda tüketim izleme, ESCO piyasasının geliştirilmesi, enerji yöneticileri ve proje uzmanlarının yetiştirilmesi, binaların enerji kimliklendirilmesi uygulaması ile finansman ve destek mekanizmalarının iyileştirilmesi konularında uyum sağlandı. Ayrıca emisyonların hesaplanması ve süreçlerin dijitalleştirilmesi için ortak adımlar atılmasına karar verildi.

Toplantı, taraflar arasında teknik deneyim paylaşımını artırmaya ve ortak projelerin düzenleyici, finansal ve operasyonel altyapılarını uyumlu hale getirmeye dönük bir yol haritası ortaya koydu.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 5. ENERJİ FORUMU KAPSAMINDA AZERBAYCAN ENERJİ BAKANI PERVİZ ŞAHBAZOV VE ENERJİ...

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 5. ENERJİ FORUMU KAPSAMINDA AZERBAYCAN ENERJİ BAKANI PERVİZ ŞAHBAZOV VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR KATILIMIYLA ÇALIŞMA GRUPLARININ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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