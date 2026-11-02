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Kaçak alkol tesisine baskın: Kuşadası'nda 25 bin litreye eşdeğer 3 milyon 250 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

Aydın jandarmasının Kuşadası'ndaki operasyonunda, piyasa değeri 3 milyon 250 bin TL olan 5 bin 200 litre etil alkol ve aroma kitleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçak alkol tesisine baskın: Kuşadası'nda 25 bin litreye eşdeğer 3 milyon 250 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

Operasyonun seyri:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen üç adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yeri, depo ve bağ evlerinde yapılan aramalarda usulsüz üretim ve ticaret faaliyetlerine ilişkin bulgular elde etti.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 5 bin 200 litre etil alkol ile 486 adet alkol aroma kiti bulundu. Jandarma, bu malzemelerin yaklaşık 25 bin 500 litre kaçak veya sahte alkol üretiminde kullanılabileceğini ve söz konusu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olduğunu tespit etti.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S. (55) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Jandarma, operasyonun kaçak ve sahte alkol imalatı ile ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE KAÇAK VE SAHTE ALKOL ÜRETİMİ İLE TİCARETİNE YÖNELİK JANDARMA...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE KAÇAK VE SAHTE ALKOL ÜRETİMİ İLE TİCARETİNE YÖNELİK JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 250 BİN TL OLAN 5 BİN 200 LİTRE ETİL ALKOL VE 486 ADET ALKOL AROMA KİTİ ELE GEÇİRİLDİ. YAKLAŞIK 25 BİN 500 LİTRE KAÇAK VEYA SAHTE ALKOL ÜRETİMİNE YETECEK MALZEMELERLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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