Kaçak tütün ürünleriyle mücadele: Bingöl'de kapsamlı operasyon
Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Yetkililer operasyonun kaçakçılıkla mücadele kapsamında planlı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
ele geçirilen ürünler:
Operasyon kapsamında 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca, 18 paket içerisinde toplam 360 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 4 paket içerisinde 20 adet puro bulundu.
Ele geçirilen ürünlerin türü ve miktarı, soruşturmanın seyrini ve olası takip işlemlerini belirlemede önemli rol oynayacak.
soruşturma ve hukuki işlem:
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütüldüğü yetkililerce bildirildi.
Soruşturma devam ederken ele geçirilen mallara ilişkin muhafaza ve inceleme işlemleri sürüyor; yetkililer gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.
ELE GEÇİRİLENLER.
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