Temelde tutuşan izolasyon malzemesi yenibosna'da duman paniğine yol açtı

olayın gelişimi:

Yangın, saat 11.00 civarında İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak adresindeki bir inşaatın temelinde başladı. Edinilen bilgiye göre, temelde bulunan izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İnşaat alanından yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede bölgeye itfaiye ile polis ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve etkiler:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa süre içinde kontrol altına alınarak çevreye yayılmadan söndürüldü. Olay sırasında yükselen dumanların kilometrelerce mesafeden görüldüğü bildirildi; bu durum çevrede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri soğutma ve olası alevlenmelere karşı bölgedeki kontrollerini sürdürdü.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Haber anında yaralanma veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı; hasar tespit çalışmaları ile birlikte bölgedeki inşaat sahasında güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği bildirildi.

Bahçelievler’de inşaatta yangın paniği