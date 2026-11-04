Kaçış anı: Kahta'da anne ve iki çocuğun hayatı tehlikeye girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun trafikte yaşanan tehlikeli bir manevra, bir anne ile iki çocuğun neredeyse altında kalmasına yol açtı. Olay, ilçenin merkezindeki Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın durarak yayalara yol vermesi sırasında yaşananlar bir başka sürücünün kontrolsüz davranışıyla tehlikeli boyuta ulaştı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralarla trafikte risk oluşturdu. Yolun karşısına geçmekte olan anne ve iki çocuğu gören duyarlı bir sürücü aracını durdurup onlara öncelik tanıdı. Tam bu sırada, hızla ilerleyen başka bir otomobil, önünde duran aracı sağından geçerek yayaların üzerine doğru sürmek üzereyken, anne ve çocuklar panik içinde kaldırıma doğru koştu ve olası bir çarpma son anda önlendi.

Görüntüler ve sonuç:

Yaşananlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde tehlikenin büyüklüğü ve yayaların yaşadığı panik açıkça görülüyor. Anlar sonrasında anne ve iki çocuğu, yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken, tehlikeli manevra yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı, görüntüler ise trafikte dikkat ve sabrın önemini tekrar hatırlattı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE TRAFİKTE TEHLİKELİ MANEVRALAR YAPAN VE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİREN OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ALTINA ALIYORDU. YAŞANAN O ANLAR ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.