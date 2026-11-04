Dolar 50,0187 +0,08%
Euro 56,3083 +0,67%
Bist 11.543,01 +4,71%
Altın Gram 6.514,40 +2,80%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,19 -1,36%
--°

İstanbul'da üretim tesisine baskın: 195 kilo metamfetamin ve 400 bin hap ele geçirildi

Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Avcılar'da yapılan operasyonda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza hap ve çok sayıda üretim ekipmanı ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da üretim tesisine baskın: 195 kilo metamfetamin ve 400 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da üretim tesisine baskın

İstanbul genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, kentteki üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla büyük miktarda uyuşturucu ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyonları yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adreslere yönelik baskınlarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen soruşturma kapsamında, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde önceki gün ve dün bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen uyuşturucu imalathanesi, kamyonet, otomobil ve bir depoya düzenlenen operasyonda toplam 4 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

ele geçirilen malzemeler ve üretim ekipmanları:

Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildi. Bunlar arasında 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin adet sentetik ecza hap, 112 kilo 850 gram pregabalin, 133 kilo 800 gram katkı maddesi ile 200 bin adet boş kapsül yer aldı. Ayrıca bir hassas terazi, bir karıştırıcı, bir kompresör, bir hap basım makinesi ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. İstanbul Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin hap yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin hap yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktar TB2 kanadından bırakılan FPV dronlar hedefe tam isabet sağladı
images

İran'dan gelen tırın dorsesinde gizli düzenekte 55 kilo eroin bulundu
images

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakal...
images

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı