İstanbul'da üretim tesisine baskın: 195 kilo metamfetamin ve 400 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da üretim tesisine baskın

İstanbul genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, kentteki üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla büyük miktarda uyuşturucu ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyonları yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adreslere yönelik baskınlarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen soruşturma kapsamında, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde önceki gün ve dün bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen uyuşturucu imalathanesi, kamyonet, otomobil ve bir depoya düzenlenen operasyonda toplam 4 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

ele geçirilen malzemeler ve üretim ekipmanları:

Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildi. Bunlar arasında 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin adet sentetik ecza hap, 112 kilo 850 gram pregabalin, 133 kilo 800 gram katkı maddesi ile 200 bin adet boş kapsül yer aldı. Ayrıca bir hassas terazi, bir karıştırıcı, bir kompresör, bir hap basım makinesi ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. İstanbul Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin hap yakalandı