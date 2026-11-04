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Çayırova'da motosiklet takibi kaza ile sonuçlandı: yunus timinin anları kamerada

Çayırova'da motosiklet takibi sırasında yunus timi, Fatih Caddesi'nde bir otomobile çarparak kaza yaptı; polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çayırova'da motosiklet takibi kaza ile sonuçlandı: yunus timinin anları kamerada

Çayırova'da yunus timinin karıştığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Fatih Caddesi'nde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi kovalamaca sırasında bir otomobile çarptı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor; polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

araç kamerası görüntüleri:

Araç kamerası kayıtlarında motosikletlinin caddede hızla ilerlediği, peşinden gelen yunus timinin ise çarpmanın ardından sürüklenir halde olduğu görülüyor. Görüntülerde, kaza sonrası çevredeki vatandaşların polis ekiplerine yardım ettiği anlar da yer alıyor.

sonrası ve gözlemler:

Olayla ilgili ayrıntılar ve kovalamacanıın başlatılma gerekçesi henüz paylaşılmadı. Kayda geçen görüntüler, şehir içi takiplerin risklerini somut şekilde gösteriyor; ilerleyen saatlerde yetkililerden açıklama bekleniyor.

Yunus polislerinin kovalamaca sırasında kaza yaptığı anlar kamerada

Yunus polislerinin kovalamaca sırasında kaza yaptığı anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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