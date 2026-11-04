Çayırova'da motosiklet takibi kaza ile sonuçlandı: yunus timinin anları kamerada

Çayırova'da yunus timinin karıştığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Fatih Caddesi'nde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi kovalamaca sırasında bir otomobile çarptı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor; polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

araç kamerası görüntüleri:

Araç kamerası kayıtlarında motosikletlinin caddede hızla ilerlediği, peşinden gelen yunus timinin ise çarpmanın ardından sürüklenir halde olduğu görülüyor. Görüntülerde, kaza sonrası çevredeki vatandaşların polis ekiplerine yardım ettiği anlar da yer alıyor.

sonrası ve gözlemler:

Olayla ilgili ayrıntılar ve kovalamacanıın başlatılma gerekçesi henüz paylaşılmadı. Kayda geçen görüntüler, şehir içi takiplerin risklerini somut şekilde gösteriyor; ilerleyen saatlerde yetkililerden açıklama bekleniyor.

Yunus polislerinin kovalamaca sırasında kaza yaptığı anlar kamerada