Kocaeli’de lüks otomobil alev aldı, iş adamı yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen kazada, 41 B 4001 plakalı Mercedes marka elektrikli otomobilin ormanlık alana saplanıp alev alması sonucu iş adamı Zeynel Artemis hayatını kaybetti.

olayın ayrıntıları:

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taşköprü yolu sokakta bildirildi. 112 acil çağrı merkezine yapılan kaza bildirimine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etse de araç alev topuna dönmüştü.

Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı ve burada yanmaya başladığı belirtildi. Yapılan incelemede yanmış halde bulunan aracın içinde Zeynel Artemis'in cansız bedenine rastlandı.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda yaklaşık 5 saat süren araştırma yürüttü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı ve Artemis’in cenazesi detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturmada, Artemis’in kalp krizi geçirerek aracıyla ormanlık alana daldığı ihtimali üzerinde duruluyor; ancak aracın nasıl tutuştuğu henüz netleşmedi. Artemis’in Deva Partisi kurucuları arasında yer aldığı ve Ali Babacan ile yakın ilişkide olduğu bildirildi. Cenaze, defnedilmek üzere Siirt'e gönderildi.

LÜKS OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.