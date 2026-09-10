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Kaçkar by UTMB Rize'yi dünya spor turizminin vitrini yapacak

11-13 Eylül'de Kaçkar by UTMB, 6 kıta ve 60'tan fazla ülkeden 2 bini aşkın sporcuyu Rize'de buluşturarak kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaçkar by UTMB Rize'yi dünya spor turizminin vitrini yapacak

Kaçkar by UTMB ne getiriyor:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 11-13 Eylül tarihlerinde ikincisi düzenlenecek organizasyonun Rize'yi uluslararası spor turizmi sahnesine taşıyacağını açıkladı. Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series ayağı olan Kaçkar by UTMB'nin bu yıl 6 kıta ve 60'tan fazla ülkeden gelen 2 bini aşkın sporcuyu bir araya getireceği vurgulandı.

Bakan Bak, etkinliğin sadece bir yarış olmadığını, Kaçkar Dağları'nın doğal ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Organizasyona katılacak sporcular ve ziyaretçiler Ayder Yaylası, Zil Kale, Fırtına Vadisi, Pokut, Sal ve Huser gibi bölgesel noktaları keşfetme imkânı bulacak.

Rize'nin ekonomik etkisi:

Organizasyonun kentin ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. Bakan Bak, konaklama, ulaşım, yeme-içme ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik beklendiğini, bölgede rezervasyonlarda şimdiden artış görüldüğünü aktardı. Yerel işletmelerin bu dönemde önemli gelir elde etmesi öngörülüyor.

Uluslararası tanıtım ve marka değeri:

Bakan Bak, Kaçkar by UTMB'nin Rize'nin uluslararası marka değerini güçlendireceğini vurguladı. 'Rize sadece çayın başkenti değil; doğası, kültürü ve spor turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir' ifadeleriyle etkinliğin kentin profilini yükselteceğini belirtti.

Yetkililer, organizasyonun hem sporculara hem de seyircilere bölgeyi deneyimleme ve tanıtma imkânı sunduğunu; etkinliğin kısa vadede ekonomik hareketlilik, uzun vadede ise Rize'nin sürdürülebilir spor turizmi hedeflerine katkı yapacağını ifade etti. Bakan Bak, tüm sporcuları ve sporseverleri 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'ye davet ederek etkinliğin şehir, bölge ve ülke turizmine hayırlı olmasını diledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK, 11-13 EYLÜL TARİHLERİNDE İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK, 11-13 EYLÜL TARİHLERİNDE İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK KAÇKAR BY UTMB İLE RİZE’NİN DÜNYANIN ÖNEMLİ SPOR TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKACAĞINI BELİRTTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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