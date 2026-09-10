Dolar 48,4899 +0,01%
Euro 56,5016 0,00%
Bist 14.426,84 -0,54%
Altın Gram 6.893,05 -0,88%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen Bağ Bozumu Festivali, 16 bin dekar üzüm bağından geleneksel kerge kültürünü yaşatarak yöresel üretimi tanıttı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı

festival bağcılığın ve kültürün tanıtımı için düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üzüm bağcılığını desteklemek ve yüzyıllardır süregelen kerge kültürünü yaşatmak amacıyla Bağ Bozumu Festivali düzenlendi. Kahta Belediyesi tarafından Mülk köyünde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinlik, bağ bozumu döneminin geleneksel atmosferini yeniden canlandırdı.

Festival boyunca bağlardan toplanan üzümler, halkın katılımıyla geleneksel yöntemlerle işlenerek pekmez, pestil, üzüm sucuğu ve diğer yöresel ürünlere dönüştürüldü. Etkinlik, üretimin görünürlüğünü artırmayı ve yöresel tarım ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladı.

kerge: imece ruhu ve kış hazırlıkları

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede yaklaşık 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirtti ve kerge'nin yalnızca bir tarımsal dönem olmadığını, aynı zamanda önemli bir sosyal ve kültürel miras olduğunu vurguladı. Hallaç, "Şimdi Kerge zamanı diyoruz. Kerge aslında bir zaman diliminin adıdır. Üzümlerin, sebzelerin toplandığı, kurutmalıkların, salçanın ve bulgurun hazırlandığı, kış hazırlıklarının yapıldığı bir dönemdir" sözleriyle geleneğin kapsamını anlattı.

Hallaç, kergenin imece kültürünün en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Kerge demek aslında birlik zamanıdır, bereket zamanıdır" ifadesini kullandı ve bu mirası çocuklara aktarmak için festivalin sürdürüleceğini söyledi.

katılım, tanıtım ve etkinlik programı

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal da kergenin ilçenin köklü tarım ve sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Festivalde yöresel ürünler ikram edilirken, müzik dinletileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Programa Vali Yardımcısı Bilal Göksun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, il genel meclisi üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, yöresel ürünlerin tanıtımı ve müzik programının ardından sona erdi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞCILIĞININ TANITILMASI, YÖRESEL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ VE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞCILIĞININ TANITILMASI, YÖRESEL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ VE YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN "KERGE" KÜLTÜRÜNÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA BAĞ BOZUMU FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor
images

kayıpların ardından kutsal topraklarda buluşma
images

İki ilçe arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yolu sathi kaplamayla yenilendi
images

Kapuz plajı'nda yaz havası: yasak kalkınca sahil doldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı