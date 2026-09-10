Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı

festival bağcılığın ve kültürün tanıtımı için düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üzüm bağcılığını desteklemek ve yüzyıllardır süregelen kerge kültürünü yaşatmak amacıyla Bağ Bozumu Festivali düzenlendi. Kahta Belediyesi tarafından Mülk köyünde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinlik, bağ bozumu döneminin geleneksel atmosferini yeniden canlandırdı.

Festival boyunca bağlardan toplanan üzümler, halkın katılımıyla geleneksel yöntemlerle işlenerek pekmez, pestil, üzüm sucuğu ve diğer yöresel ürünlere dönüştürüldü. Etkinlik, üretimin görünürlüğünü artırmayı ve yöresel tarım ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladı.

kerge: imece ruhu ve kış hazırlıkları

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede yaklaşık 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirtti ve kerge'nin yalnızca bir tarımsal dönem olmadığını, aynı zamanda önemli bir sosyal ve kültürel miras olduğunu vurguladı. Hallaç, "Şimdi Kerge zamanı diyoruz. Kerge aslında bir zaman diliminin adıdır. Üzümlerin, sebzelerin toplandığı, kurutmalıkların, salçanın ve bulgurun hazırlandığı, kış hazırlıklarının yapıldığı bir dönemdir" sözleriyle geleneğin kapsamını anlattı.

Hallaç, kergenin imece kültürünün en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Kerge demek aslında birlik zamanıdır, bereket zamanıdır" ifadesini kullandı ve bu mirası çocuklara aktarmak için festivalin sürdürüleceğini söyledi.

katılım, tanıtım ve etkinlik programı

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal da kergenin ilçenin köklü tarım ve sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Festivalde yöresel ürünler ikram edilirken, müzik dinletileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Programa Vali Yardımcısı Bilal Göksun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, il genel meclisi üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, yöresel ürünlerin tanıtımı ve müzik programının ardından sona erdi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÜZÜM BAĞCILIĞININ TANITILMASI, YÖRESEL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ VE YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN "KERGE" KÜLTÜRÜNÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA BAĞ BOZUMU FESTİVALİ DÜZENLENDİ.