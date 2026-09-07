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Kaçkar'da özgürlük için koşacak Painda

Londra'da yaşayan Afgan koşucu Fatima Painda, 11-13 Eylül 2026'de Kaçkar by UTMB'de kadınların ve kız çocuklarının özgürlüğüne dikkat çekecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaçkar'da özgürlük için koşacak Painda

Kaçkar'da özgürlük için koşacak Painda

Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde Rize’nin Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları etrafında düzenlenecek. Organizasyon, yaklaşık 2 bin sporcuyu ağırlayacak ve farklı yaşam hikayelerini yarış parkurlarına taşıyacak. Bunlardan biri, Afganistan asıllı patika koşucusu Fatima Painda olacak.

Painda'nın yolculuğu:

Afganistan’da doğup büyüyen ve dağlarla güçlü bir bağ kuran Painda, 2021’de Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesinden ayrılarak Londra’ya yerleşti. Doğduğu topraklardaki dağları özleyen sporcu, bu özlemini ve Afgan kadınlarının durumuna dikkat çekme gerekliliğini koşarak ifade etmeyi tercih etti. Painda, Kaçkar’a katılma amacını kendi sözleriyle şöyle dile getirdi: "Kadınların özgürlüğü, Afgan kadınları ve kız çocukları için koşacağım".

Kadınlara özel kamp ve dayanışma:

Painda için Kaçkar by UTMB, sıradan bir yarıştan daha fazlası; etkinlik kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen kadınlara özel antrenman kampı, sporcunun hazırlanış sürecinde önemli bir yer tuttu. Farklı ülkelerden gelen kadın sporcularla bir araya gelmesi, deneyim paylaşımı ve ortak dayanışma duygusu Painda’ya güç verdi.

Organizasyon, sadece rekabeti değil, aynı zamanda katılımcıların hikayelerini görünür kılmayı hedefliyor. Painda’nın Kaçkar parkurlarındaki adımları, hem kişisel bir özlemi hem de Afgan kadınları ve kız çocuklarının özgürlüğüne dair bir farkındalık çağrısını taşıyacak. Etkinlik, bu tür bireysel anlatıların uluslararası bir platformda buluştuğu bir sahneye dönüşüyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, 11-13 EYLÜL 2026...

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, 11-13 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE RİZE’NİN AYDER YAYLASI VE KAÇKAR DAĞLARI’NDA DÜZENLENECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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