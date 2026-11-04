kaçkarlar Good Travel Alliance ödülüyle sürdürülebilir turizmin ön plana çıktığını gösterdi

Kaçkarlar uluslararası platformda ödül aldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) koordinasyonunda yürütülen Discover Kaçkar Projesi, Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Green Destinations Uluslararası Konferansı'nda Good Travel Alliance 2026 Destinasyon Deneyimi Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl beş ülkeden yedi destinasyona verilen ödülü Türkiye'den kazanan tek bölge Kaçkar oldu.

Değerlendirme ve uluslararası standartlar:

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, ödülün bölge için sadece tanıtım değil, sürdürülebilir destinasyon yönetiminde ölçülebilir başarı anlamına geldiğini vurguladı. Akpınar, Good Travel Alliance ve Green Destinations ile 10 Haziran 2026 tarihinde başlayan iş birliği kapsamında Kaçkar bölgesinin sürdürülebilir turizm performansının 41 ayrı kriter üzerinden değerlendirildiğini, doğal ve kültürel mirasın korunmasından yerel ekonomiye katkıya, istihdamdan ziyaretçi deneyimine kadar geniş bir alanın bağımsız uzmanlarca doğrulandığını belirtti. Bölgenin yüzde 60 performans eşiğini aşarak ödüle layık görülmesi, yürütülen çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunu gösteriyor.

Projenin hedefleri ve sahadaki çalışmalar:

Akpınar, Discover Kaçkar Projesi ile Rize ve Artvin'in ortak bir destinasyon kimliği altında bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirildiğini söyledi: "Rize ve Artvin, sahip oldukları doğal güzellikleri, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle ülkemizin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır."

Projede turizmin dört mevsime yayılması, ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin bölge halkına daha fazla yansıtılması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürüyüş ve bisiklet rotalarının kayıt altına alınması, çok dilli discoverkackar.com destinasyon portalının hayata geçirilmesi ve turizm işletmelerine yönelik teknik destek programlarının uygulanması gibi adımlar atıldı. Ayrıca uluslararası organizasyonlar, örneğin Kaçkar by UTMB, bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor; ancak hedef organizasyonlardan gelen ziyaretçilerin sadece sayı değil, kalıcı ekonomik ve sosyal fayda üretmesi.

DOKA, bölgede konaklama tesisleri ve deneyim sağlayıcılarını Good Travel Alliance kapsamında Good Travel Seal sürecine dahil ederek uluslararası belgelendirme ve tanıtım süreçlerini destekliyor. Akpınar, Amadeus, Outdooractive, Google Seyahat ve diğer uluslararası sektör ortakları üzerinden Kaçkar bölgesinin görünürlüğünün artırılmasının, nitelikli ziyaretçi sayısını, konaklama sürelerini ve turizm gelirlerini olumlu etkileyeceğini öngörüyor.

Yerel kapasite ve konferans sunumu:

Green Destinations konferansında Discover Kaçkar Projesi, Proje Direktörü Ceylan Şensoy ve DOKA Uzmanı Elifnaz Akdeniz tarafından temsil edildi. Şensoy, "Destinasyonu Yaşayan Bir Sistem Olarak Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumuyla projede oluşturulan yerel kapasiteyi ve 2025'te yaşanan sel felaketinin ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş liderliğindeki koordinasyon ve dayanışmayı paylaştı.

Akpınar, ödülün arkasındaki emeği kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, yerel üreticiler ve bölge halkının ortak çalışmasına bağlayarak son sözünü şu şekilde tamamladı: "Bizim için asıl başarı, elde ettiğimiz bu uluslararası tanınırlığı bölge ekonomisine, istihdama ve bölge halkının refahına kalıcı biçimde yansıtabilmektir."

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA) GENEL SEKRETERİ KEMAL AKPINAR, KAÇKAR BÖLGESİNİN GOOD TRAVEL ALLİANCE 2026 DESTİNASYON DENEYİMİ ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.