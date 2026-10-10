Tekirdağ'da evlerde yapılan aramada binlerce sikke ve objeye el konuldu

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamette ve merkeze bağlı Kazandere Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

Yapılan aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait para, 254 kâğıt para, 2 öğretici sikke kitabı ve 16 mezat kartı ile birlikte 5 adet 9 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, soruşturmayı yürüten birimler tarafından kayıt altına alındı.

Adli süreç:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ele geçirilen materyallerin türü ve sayısı, soruşturmanın seyrinde delil niteliği taşımaya devam ediyor.

Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 1 kişi tutuklandı