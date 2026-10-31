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Kadıköy'de dron destekli takip sonucu iki şüpheli yakalandı

Kadıköy'de dron destekli takipte, Rasimpaşa Mahallesi'nde durdurulan araçta 15 paket halinde 51 gram marihuana ve 3 bin TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:57

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadıköy'de dron destekli takip sonucu iki şüpheli yakalandı

Operasyon ayrıntıları:

İlçe çapında yürütülen çalışma, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişinin bir araca binmesi üzerine takibe başladı. Araç, hem kara unsurları hem de dron ile havadan izlenerek kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Takip neticesinde araçtan inen D.Y. (25) ile araç sürücüsü M.E.E. (26) suçüstü yakalandı. Olayın yerinde kurulan prosedürler doğrultusunda şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Ele geçirilen maddeler ve işlemler:

Yapılan aramalarda, satış amacıyla paketlendiği değerlendirilen 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Elde edilen bulgulara göre şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Şüphelilerden D.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Araç sürücüsü M.E.E. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla 31 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilecek. Operasyon, dron kullanımıyla hareketlilik gösteren araçların takibinde etkinlik sağlandığını gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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