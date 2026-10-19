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Kadıköy'de kaldırımda kurulan vinç devrilerek 11 katlı binanın girişini vurdu

Kadıköy Göztepe'de kaldırıma kurulan vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrilip 11 katlı binanın giriş bölümüne çarptı; olayda yaralanma veya can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadıköy'de kaldırımda kurulan vinç devrilerek 11 katlı binanın girişini vurdu

Olayın kısa özeti:

Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda, inşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek 11 katlı binanın giriş bölümüne çarptı.

Olay yeri ve hasarın boyutu:

Devrilmenin etkisiyle binanın giriş kısmında ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak çarpmanın yol açtığı maddi zarar dikkat çekti.

Güvenlik önlemleri ve müdahale:

İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tedbir amaçlı trafik akışına kapattı, itfaiye ekipleri ise binada inceleme yaptı. Devrilen vincin kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yetkililer, devrilmenin nedenine ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmadı; olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından hasar tespiti ve neden araştırmasının devam etmesi bekleniyor.

Kadıköy’de devrilen vinç 11 katlı binanın girişine çarptı

Kadıköy’de devrilen vinç 11 katlı binanın girişine çarptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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