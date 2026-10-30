kadın bando takımıyla cumhuriyet coşkusu pazaryeri sokaklarını sardı

cumhuriyet yürüyüşü ilçede birlik ve coşkuya sahne oldu:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Bahattin Şeker Caddesi’nden başlayan kortej, ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalığın eşliğinde Çarşı Meydanı’na kadar sürdü. Gece, renkli görüntülere ve yoğun bir katılıma sahne oldu.

Gösteriler arasında Yenişehir Belediyesi Kadın Bando Takımı, Osmanlı Mehter Takımı ve Darbuka Ritim Ekibi’nin performansları öne çıktı. Korteje katılan vatandaşlar marşlara ve ritimlere eşlik ederken, program havai fişek gösterisiyle son buldu.

kadın bando takımı gecenin odak noktasındaydı:

Gecenin en dikkat çeken anları, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden gelen Yenişehir Belediyesi Kadın Bando Takımının performansı oldu. Çaldıkları marşlar ve düzenli yürüyüşleriyle korteje canlılık katan kadın bando ekibi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Osmanlı Mehter Takımı’nın coşkulu marşları ve Darbuka Ritim Ekibi’nin ritim gösterileri de meydandaki alkışları topladı.

Meydanda toplanan kalabalık, bando ve mehteran ekiplerinin gösterilerine eşlik ederek kutlama atmosferini güçlendirdi. Katılımcılar ellerindeki bayraklarla yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi; gösterilerin ardından düzenlenen havai fişek gösterisi kutlama coşkusunu zirveye taşıdı.

belediye başkanının mesajı ve törene katılanlar:

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetinizin 103’üncü yılında ilçemize yakışır uzun zamandır özlemle beklediğimiz bir fener alayı programı düşünüyorduk. Hemşehrilerimizden bize, genelde kadınlarımızdan çok istek geliyordu. Başkanım hep araçlarla konvoy halinde yapıyoruz bu fener alayını millet bando takımı eşliğinde yapalım demişlerdi. Bize bu vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, minnetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim bir daha bize o günleri, o acı günleri yaşatmasın. Biz her günümüzle umutla böyle bayram havasında geçsin diyorum hepinizin ayaklarına sağlık diyorum, sağ olun var olun, hoş geldiniz şeref verdiniz iyi ki geldiniz" dedi.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e hediye takdiminde bulundu.

Gecenin genelinde, müzik ve ritimlerin birleştirici etkisi dikkat çekti; fener alayı hem ilçede yaşayanlar için anlamlı bir buluşma sağladı hem de Cumhuriyet kutlamalarına görsel ve duygusal bir zenginlik kattı.

BİLECİK'TE DÜN GECE DÜZENLENEN 'CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ'NDE YÜZLERCE KİŞİ TEK YÜREK OLURKEN, KADIN BANDO TAKIMI GECEYE DAMGA VURDU.