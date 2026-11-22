Vali Aydın Baruş atölye çalışmalarını yerinde inceledi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Taş Mağazaları Koruma, El Sanatları ve Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğini ziyaret etti. Yakutiye Kaymakamlığı Şehit Sedat Sorgun Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuyumculuk atölyesindeki eğitimleri izleyen Vali Baruş, kadın kursiyerlerin yürüttüğü Siyah Kehribara Hayat Veren Kadın Eli projesi kapsamında hazırlanan el emeği ürünleri yakından inceledi.

Atölye çalışmaları ve üretim süreçleri:

Vali Baruş, özellikle Oltu taşı kullanılarak hazırlanan tespihler ile gümüş takı ve aksesuar üretimine ilişkin bilgi aldı. Kursiyerlerin mesleki eğitimi, atölye düzeni ve üretim aşamalarını görerek, geleneksel tekniklerin korunmasının ve aktarılmasının önemine değindi.

Dernek faaliyetleri ve kadın istihdamı:

Dernek Başkanı Hakan Tazegül, derneğin yürüttüğü çalışmalar, eğitim programları ve proje hedefleri hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi. Vali Baruş, el sanatlarının yaşatılması ve kadınların üretime katılarak becerilerini geliştirmesinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan değer taşıdığını vurguladı.

Ziyaret, yerel el sanatlarının görünürlüğünü artırma, kadınların üretime katılımını destekleme ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TAŞ MAĞAZALARI KORUMA, EL SANATLARI VE DEĞERLİ METALLERİ TANITMA VE YAŞATMA DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ.