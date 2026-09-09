Adliye-şehir hastanesi hattı Konya'nın raylı ağında kritik bir halka oluşturdu

Hattın açılışı ve ilk yolculuk:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın açılışını coşkuyla gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay Adliye'den Şehir Hastanesi'ne kadar hattı fiilen kullanarak tören alanına geldi ve hattın hizmete alındığını duyurdu. Açılan bölüm 1,4 kilometre uzunluğunda ve bölge esnafı ile hastaneye gelen vatandaşların aktarma yükünü hafifletecek şekilde planlandı.

hat ve gelecek etaplar:

Başkan Altay, Konya'nın Anadolu'da raylı sistemi ilk kullanan şehir olduğunu belirterek yeni yatırımların önemine vurgu yaptı. Alaaddin-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Sanayi ve Stadyum hatlarını kapsayan toplam 21,1 kilometrelik ana hattın bugün itibarıyla 1,4 kilometrelik bölümünün açıldığını söyledi. Şehir Hastanesi'nden Yeni Sanayi Alanı'na kadar yapılmakta olan 10 kilometrelik ikinci etap çalışmalarında ise ray işlemlerinin tamamlandığını, direklerin dikildiğini ve tellerin gerilme sürecinin devam ettiğini aktardı.

altyapı çalışmaları ve maliyet:

Projelerin toplam maliyetinin 20 milyar liranın üzerinde olduğunu ifade eden Altay, TÜMOSAN Kavşağı ve Aksaray Yolu gibi noktalarda köprülü kavşak yapımları, hızlı tren hattındaki köprünün revizesi, Sadık Ahmet Caddesi'nde köprü kirişleri, Otogar Kavşağı ve Barış Caddesi'nde yeraltı çalışmaları gibi önemli üstyapı işlerinin sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini, bu kapsamda Abdulkadir Uraloğlu ve Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkürlerini iletti.

ağ hedefleri ve diğer projeler:

Başkan Altay, Bakanlık ile yürütülen projeler kapsamında Fetih-Ahmet Özcan Caddesi ve Şehir Caddesi gibi güzergahlarda başlayacak olan yaklaşık 19 kilometrelik yeni bir hattın da son aşamaya geldiğini kaydetti. Ayrıca KONYARAY projesinde Meram Gar'dan Pınarbaşı'na kadar 23 kilometrelik hat imalatlarının fiziki olarak tamamlandığını, durak ve sinyalizasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Altay, şu an inşa halinde olan Barış Caddesi Tramvayı, KONYARAY ve Şehir Hastanesi-Stadyum hattı ile birlikte sahada toplam 57 kilometrelik raylı sistem yapımının yürütüldüğünü; bunun, 1980'lerden bu yana var olan 27 kilometrelik ağın neredeyse iki katından fazla bir ilave anlamına geldiğini vurguladı.

Konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederek sürdüren Altay, hedeflerinin 114 kilometreye ulaşmak olduğunu ve bu hedef için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

yerel ve merkezi iş birliğinin önemi:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de konuşmasında hattın kısa mesafesine rağmen şehrin raylı sistem networkü için kritik bir parça olduğunu, konvansiyonel çizgisel hatlardan network ve ring yapısına geçişte bu tür bağlantıların önem taşıdığını söyledi. Eyigün, ilerleyen yıllarda 50 kilometreden fazla hattın açılmasının hedeflendiğini ve yapılan işin dünya ölçeğinde önemli bir artış anlamına geldiğini dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Konya'nın raylı sistem yatırımlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirterek projelerin çevresel fayda ve ulaşım ağı bütünlüğüne katkısına dikkat çekti. Konya Valisi İbrahim Akın da hattın şehir merkezine ulaşımı konforlu, kesintisiz ve hızlı kılacağını, ilerleyen aşamalarda hattın sanayi bölgesi ve stadyum yönüne uzatılmasının kentin demir ağlarla örülmesi vizyonunun ilk kritik halkası olduğunu ifade etti.

Açılış duasının ardından Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete alındı. Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mustafa Hakan Özer, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, il yönetimi ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINA ÖNEMLİ BİR KATKI DAHA SAĞLAYACAK ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI’NIN AÇILIŞINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.