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Satın alınamaz bir yürüyüş: CHP'nin 103. yılı ve yeni bağımsızlık vizyonu

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103. kuruluş yıldönümünde partisinin 'satın alınamayacak kadar büyük' olduğunu vurgulayıp yeni bağımsızlık anlayışını anlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Satın alınamaz bir yürüyüş: CHP'nin 103. yılı ve yeni bağımsızlık vizyonu

CHP'nin 103. yıl mesajı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 103. kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen 'Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti' toplantısında konuştu. Toplantıya Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, il başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanları katıldı.

Kuruluş ruhunun yeniden hatırlanması:

Kılıçdaroğlu, bugün yalnızca bir yıl dönümünü kutlamadıklarını belirterek, 'Bugün bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamlıyoruz' dedi. CHP'nin bir tabelayla veya bir makam odasında ortaya çıkmadığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı ayağa kalkan Türk milletinin iradesinin partisinin kökeninde olduğunu vurguladı.

Konuşmasında CHP'nin tarihine ve misyonuna dair güçlü ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, partinin 'vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisi' olduğunu kaydetti ve bu mirasın korunacağına dair söz verdi.

Yeni bağımsızlık anlayışı ve ekonomi-politika hedefleri:

Kılıçdaroğlu, değişen küresel dengelere işaret ederek ekoloji, teknoloji, veri, yapay zeka ve kritik madenlerin 'yeni bağımsızlık alanı' haline geldiğini söyledi. Buna bağlı olarak Türkiye'nin bağımsızlık anlayışını genişletmesi gerektiğini belirtti ve 'Tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir' ifadesini öne çıkardı. Bu kapsamda enerjide, teknolojide, savunma sanayiinde, yazılımda ve gıda güvenliğinde yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca savunma sanayii birikiminin mühendis, teknisyen, işçi, üniversite ve Mehmetçik emeğinin ürünü olduğu; hiçbir siyasi partinin bu başarıların sahibi olmadığı, bu kazanımların milletin evlatlarına ait ortak değerler olduğu vurgulandı.

Parti içi birlik ve demokrasi çağrısı:

Kılıçdaroğlu, CHP'nin hiçbir şekilde 'satın alınamayacağını' açıkça belirtti: CHP, makamla, menfaatle, korkuyla ya da baskıyla satın alınamaz. 'Satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür' sözleriyle partinin yüz yıllık mirasına sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

Hukuk ve adaletin sağlanmasının partisinin borcu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, hatalardan ders çıkaracaklarını, birbirlerini düşmanlaştırmayacaklarını ve 'birbirimize yeniden güvenmeyi' esas alacaklarını belirtti. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını, cumhuriyetten ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceklerini, 'ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacaklarını' söyledi.

Toplantı ve konuşma, CHP'nin geçmişten gelen mirasını koruma ve çağın şartlarına uygun bir bağımsızlık vizyonu geliştirme hedefini ön plana çıkarırken, parti içi birlik ve hesaplaşma yerine yeniden güven inşa etme çağrısıyla sonlandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: &quot;CHP, satın alınamayacak kadar büyük, köklü bir...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "CHP, satın alınamayacak kadar büyük, köklü bir yürüyüştür"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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