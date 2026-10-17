Kadın personele KADES eğitimi: acil durum farkındalığı ve hızlı müdahale

Eğitimin amacı:

Erzurum’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personele yönelik düzenlenen eğitimde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin araçların kullanımının öğretilmesi hedeflendi. Programı, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği uzman ekipleri gerçekleştirdi.

Uygulamalı KADES eğitimi:

Eğitimde katılımcılara KADES uygulamasının akıllı telefonlara nasıl indirileceği, T.C. Kimlik Numarası ve gelen aktivasyon kodu ile sistemin nasıl aktif hale getirileceği uygulamalı olarak gösterildi. Uzmanlar, uygulamanın acil durumlarda cihazın konum bilgisini açarak tek bir dokunuşla emniyet güçlerine nasıl ihbar gönderdiğini ve sağlanan hızlı müdahale olanaklarını ayrıntılı şekilde anlattı.

Katılım ve beklenen kazanımlar:

Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte amaç, kadın personelin toplumsal farkındalığını artırmak, şiddet olaylarına karşı erken önlem alma mekanizmalarını güçlendirmek ve emniyet birimleriyle koordinasyonu pekiştirmek olarak belirtildi. Eğitim, uygulamanın pratik kullanımını göstererek kadınların acil durumlara hızlı ve bilinçli yanıt verebilmesini sağlamayı hedefliyor.

ERZURUM’DA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONELE YÖNELİK OLARAK, AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI EĞİTİMİ VERİLDİ.