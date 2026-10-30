Kadın sağlığına iki yeni merkez: ürojinekoloji ve menopoz poliklinikleri

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadın sağlığı hizmetleri

Eskişehir Şehir Hastanesi, ürojinekoloji polikliniğiyle yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü hizmetlere, kısa süre önce açılan Menopoz Polikliniği'ni ekledi. Uzman hekimler, fizyoterapistler ve multidisipliner ekiplerle yürütülen uygulamalar, idrar kaçırma, pelvik organ sarkması ve menopoz şikayetlerine yönelik kapsamlı tedavi ve eğitim sunuyor.

ürojinekoloji polikliniği: multidisipliner değerlendirme ve rehabilitasyon:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez ürojinekolojinin kadın doğum içinde kritik bir alan olduğunu vurguluyor. Hastanenin yaklaşık 1,5 yıldır verdiği hizmet kapsamında idrar kaçırma ve organ sarkmasıyla başvuran hastalara hem tıbbi hem cerrahi seçenekler sunuluyor. Dr. Dönmez, "Ürojinekoloji; kadın hastaların idrar kaçırma veya organ sarkması şikâyetleriyle ilgilenir. Kadınların yaklaşık yüzde 50’sinde idrar kaçağı görebiliyoruz ve ileri yaşlarda bu durum organ sarkmalarıyla birlikte seyredebiliyor." ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci hasta eğitimiyle başlıyor; oluşturulan eğitim odasında küçük gruplar halinde verilen davranış tedavileri ve pelvik taban rehabilitasyonu uygulanıyor. Ekip, gerektiğinde hastaları diyetisyene, obezite merkezine ve sigara bırakma birimlerine yönlendiriyor, ilaç kullanımlarını gözden geçiriyor. Fizik Tedavi doktoru Merve ve fizyoterapist Emine Aşıcı tarafından yürütülen egzersiz programları, pelvik taban kaslarını güçlendirmeyi ve sarkma riskini azaltmayı hedefliyor.

pelvik taban rehabilitasyonu: farkındalık ve teknolojik destek:

Fizyoterapist Emine Aşıcı, tedavide beden farkındalığının öncelikli olduğuna dikkat çekiyor: "Hastalara öncelikle beden farkındalığını öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hastalar ancak fark ettikleri zaman bir şeyleri düzeltebiliyorlar." Aşıcı, pelvik taban sağlığının sadece Kegel egzersizlerinden ibaret olmadığını; kuvvetlendirme, gevşetme ve stabilizasyonu içeren bireyselleştirilmiş programlar uyguladıklarını belirtiyor.

Grup programları yetmediğinde hastalar EMG biofeedback, stabilizasyon ve stimülasyon desteği gibi yöntemlerle bireysel tedaviye alınıyor. Uygulamalar sonrası alınan geri dönüşler ise olumlu; ekip, rehabilitasyonun yaşam kalitesini artırmada etkili olduğunu kaydediyor.

menopoz polikliniği: erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavi:

Yeni açılan Menopoz Polikliniği, toplumun artan yaşam süresiyle birlikte menopoz yönetiminin önem kazandığını belirterek kısa sürede yoğun talep aldı. Op. Dr. Melike Yıldırım polikliniğin kapsamını şöyle özetliyor: "Menopoz bir halk sağlığı problemi ve biz de bu konuda kadınlarımıza bir alternatif sunmayı amaçladık. Polikliniğimiz yeni olmasına rağmen umduğumuzun çok üzerinde bir ilgi ve olumlu geri dönüş aldı."

Polikliniğin hedef kitlesi yalnızca belirli bir yaş grubuyla sınırlı değil; erken menopoz ve perimenopoz dönemindeki kadınlar da kapsam içinde yer alıyor. Op. Dr. Yıldırım, erken menopozun tedavisiz kalmasının yaşam kalitesini düşürüp ek hastalıklara yol açabileceğini belirterek, hem hormonlu hem hormonsuz tedavi seçeneklerinin bulunduğunu vurguluyor.

Hekim, "Polikliniğimizde rutin taramalarınız ve tetkikleriniz yapılır, semptomlarınıza yönelik en uygun tedavi planlanır. Yeter ki kadınlarımız farkında olarak sağlık hizmeti talep etsinler." diyerek kadınları erken başvuruya çağırıyor.

OP. DR. MELİKE YILDIRIM