Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Kadın sağlığında beklenmemesi gereken beş uyarı işareti

Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan uyarıyor: şiddetli adet ağrısı, adet düzensizliği, adet dışı kanama, geçmeyen kasık ağrısı ve değişen vajinal akıntı ihmal edilmemeli.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kadın sağlığında beklenmemesi gereken beş uyarı işareti

Kadınlarda sık görmezden gelinen belirtiler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan, kadınların günlük yoğunluğu nedeniyle bazı şikâyetleri erteleyebildiğini ancak belirli yakınmaların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bulgan, özellikle şiddetli adet ağrısı, adet düzensizliği, olağandışı kanama, geçmeyen kasık ağrısı ve değişen vajinal akıntı gibi beş belirtinin hekime başvurulması gereken işaretler olduğunu söyledi.

Şikayetlerin önemi ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Op. Dr. Bulgan, adet döneminde ağrı görülebileceğini ancak ağrının çok şiddetli olması, her ay tekrarlaması, giderek artması veya kişinin günlük aktivitelerini engellemesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirtti. Ağrıya cinsel ilişki sırasında ağrı, yoğun kanama veya gebelik elde etmekte güçlük eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı.

Adet düzenindeki değişiklikler; adetlerin normalden daha sık veya seyrek olması, uzun süre adet görülmemesi ya da kanama miktarında belirgin değişiklikler de önemlidir. Bulgan, stres ve kilo değişiklikleri gibi geçici nedenlerin yanında hormonal bozukluklar ve bazı jinekolojik hastalıklar da düzensizliğe yol açabileceğini ifade etti.

Adaet dışı kanama, kasık ağrısı ve vajinal akıntı uyarıları:

Adet dönemi dışında ortaya çıkan kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama veya menopoz sonrası görülen kanama mutlaka değerlendirilmelidir; nedeni basit olsa da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzun süren veya tekrarlayan kasık ve alt karın ağrıları da önem taşıyor; Bulgan, yumurtalık kistleri, miyomlar, endometriozis ve enfeksiyonlar gibi durumların kasık ağrısına yol açabileceğini belirtti.

Vajinal akıntının doğal olabildiğini, ancak renginde, kokusunda veya miktarında belirgin değişiklik ile birlikte kaşıntı, yanma, ağrı ya da idrar yaparken rahatsızlık olması durumunda enfeksiyon olasılığının akılda tutulması gerektiğini söyledi. Bu tür değişiklikler hekimin değerlendirmesini gerektirir.

Bulgan ayrıca, tüm belirtilerin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini; ancak tekrarlayan, şiddetlenen veya günlük yaşamı etkileyen şikâyetlerin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Erken başvuru, altta yatan nedenin belirlenmesi ve gerekli tedavinin planlanması açısından önem taşıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. GONCA GÖKSU BULGAN...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. GONCA GÖKSU BULGAN, KADINLARDA SIK GÖRÜLEN BAZI ŞİKÂYETLERİN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret
images

Dezenformasyonun gölgesinde iletişim: Duran'dan uyarı ve yerel medyaya çağrı
images

Durağı işgal eden araç şoförlerin tepkisini çekti
images

Bolvadin'de Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve uzay gözlemevi törenle açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor