Kadın sağlığında beklenmemesi gereken beş uyarı işareti

Kadınlarda sık görmezden gelinen belirtiler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan, kadınların günlük yoğunluğu nedeniyle bazı şikâyetleri erteleyebildiğini ancak belirli yakınmaların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bulgan, özellikle şiddetli adet ağrısı, adet düzensizliği, olağandışı kanama, geçmeyen kasık ağrısı ve değişen vajinal akıntı gibi beş belirtinin hekime başvurulması gereken işaretler olduğunu söyledi.

Şikayetlerin önemi ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Op. Dr. Bulgan, adet döneminde ağrı görülebileceğini ancak ağrının çok şiddetli olması, her ay tekrarlaması, giderek artması veya kişinin günlük aktivitelerini engellemesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirtti. Ağrıya cinsel ilişki sırasında ağrı, yoğun kanama veya gebelik elde etmekte güçlük eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı.

Adet düzenindeki değişiklikler; adetlerin normalden daha sık veya seyrek olması, uzun süre adet görülmemesi ya da kanama miktarında belirgin değişiklikler de önemlidir. Bulgan, stres ve kilo değişiklikleri gibi geçici nedenlerin yanında hormonal bozukluklar ve bazı jinekolojik hastalıklar da düzensizliğe yol açabileceğini ifade etti.

Adaet dışı kanama, kasık ağrısı ve vajinal akıntı uyarıları:

Adet dönemi dışında ortaya çıkan kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama veya menopoz sonrası görülen kanama mutlaka değerlendirilmelidir; nedeni basit olsa da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzun süren veya tekrarlayan kasık ve alt karın ağrıları da önem taşıyor; Bulgan, yumurtalık kistleri, miyomlar, endometriozis ve enfeksiyonlar gibi durumların kasık ağrısına yol açabileceğini belirtti.

Vajinal akıntının doğal olabildiğini, ancak renginde, kokusunda veya miktarında belirgin değişiklik ile birlikte kaşıntı, yanma, ağrı ya da idrar yaparken rahatsızlık olması durumunda enfeksiyon olasılığının akılda tutulması gerektiğini söyledi. Bu tür değişiklikler hekimin değerlendirmesini gerektirir.

Bulgan ayrıca, tüm belirtilerin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini; ancak tekrarlayan, şiddetlenen veya günlük yaşamı etkileyen şikâyetlerin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Erken başvuru, altta yatan nedenin belirlenmesi ve gerekli tedavinin planlanması açısından önem taşıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. GONCA GÖKSU BULGAN, KADINLARDA SIK GÖRÜLEN BAZI ŞİKÂYETLERİN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.