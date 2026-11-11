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Kadın sanayicilere finansal okuryazarlık: AOSB'de dört modüllü eğitim başladı

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, dört modüllü Ekonomi ve Finansal Check-up eğitimini Hakan Çalışkantürk ile başladı; hedef finansal yetkinliğini artırmak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kadın sanayicilere finansal okuryazarlık: AOSB'de dört modüllü eğitim başladı

Kadın sanayicilere finansal okuryazarlık: AOSB'de dört modüllü eğitim başladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu tarafından hazırlanan dört modüllü Ekonomi ve Finansal Check-up programının ilk oturumu gerçekleştirildi. Programın açılış eğitimi, Hakan Çalışkantürk sunumuyla düzenlendi ve katılımcılara küresel ekonomiyi okuma, finansal verileri değerlendirme ile işletme stratejileri oluşturma konularında temel araçlar sunuldu.

Kapsam ve hedefler:

Eğitimin amacı, kadın sanayicilerin ekonomik gelişmeleri doğru analiz edebilme ve finansal verilerden anlamlı sonuçlar çıkarma yetkinliklerini artırmak. AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur programın hazırlanışına ilişkin olarak, "Günümüzde ekonomik gelişmeleri doğru okuyabilmek, finansal verileri analiz edebilmek ve geleceğe yönelik sağlıklı stratejiler geliştirebilmek işletmeler açısından büyük önem taşıyor. Sanayicilerimizin değişen ekonomik şartlara hazırlıklı olması, finansal riskleri doğru değerlendirmesi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak kararlar alabilmesi için bilgi ve yetkinliklerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Biz de Kadın Sanayiciler Platformu olarak üyelerimizin bu alanlardaki bilgi birikimini güçlendirmeyi önemsiyoruz" sözleriyle programın hedefini özetledi.

Dört modülün içeriği ve takvim:

Program dört modülden oluşuyor: Türkiye ekonomisi, finansal tablolar ve rasyolar, nakit akışı ve stratejik finans yönetimi. Kasım ayı boyunca sürecek eğitimler ile katılımcıların ekonomik göstergeleri yorumlama, finansal tabloları değerlendirme, nakit akışını yönetme ve stratejik finans kararları alma konularındaki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler, Mentorluk ve Gelişim Komitesi katkılarıyla hazırlandı ve katılımcıların işletmelerinin mali yapılarını daha etkin yönetmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programın ilerleyen oturumlarında uygulamalı örnekler, sektör bazlı değerlendirmeler ve finansal karar süreçlerini destekleyecek stratejik yaklaşımlar ele alınacak. AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, bu tür eğitimlerle üyelerinin yalnızca üretim ve yönetim değil, finansal karar alma süreçlerinde de güçlenmesini hedefliyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU TARAFINDAN DÖRT...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU TARAFINDAN DÖRT MODÜLLÜ “EKONOMİ VE FİNANSAL CHECK-UP EĞİTİMİ” PROGRAMININ İLK MODÜLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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