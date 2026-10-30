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Kadının izleri müzede: 'yaşamın izinde kadın' sergisi Eskişehir'de

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde açılan 'Yaşamın İzinde Kadın' sergisi, kadının tarihsel ve sanatsal rolünü belgeler ve eserlerle anlatıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kadının izleri müzede: 'yaşamın izinde kadın' sergisi Eskişehir'de

Serginin açılışı ve amacı:

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde açılan 'Yaşamın İzinde Kadın' sergisi, kadının toplumsal ve sanatsal yerini merkeze alıyor. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen sergi, tarih boyunca bölgenin sahip olduğu kültürel mirasın kadın figürü üzerinden yorumlanmasını ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Sergi kapsamında öne çıkan yaklaşım:

Sergi, arkeolojik buluntular ve sanat eserleri aracılığıyla kadının farklı dönemlerdeki temsillerine dikkat çekiyor; ziyaretçiyi geçmişle bugünün ilişkisini düşünmeye davet ediyor. Sunulan seçkide hem gündelik yaşam izleri hem de estetik üretimlerin bir arada okunabileceği düzenlemeler yer alıyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreni Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ın eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Vali Yardımcısı Akın Ağca’nın eşi Nazife Ağca, İl Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, kazı başkanları ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar serginin bölgesel kültürün görünürlüğünü artıracağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür bir sergi, müze koleksiyonlarının ve arkeolojik araştırmaların toplumsal anlatıları nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önem taşıyor. Yaşamın İzinde Kadın, ziyaretçilere hem tarihsel hem de sanatsal okumalarla kadının izini takip etme olanağı sağlıyor.

ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ&#039;NDE, KADININ TOPLUMSAL VE SANATSAL YERİNİ MERKEZE ALAN &quot;YAŞAMIN...

ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE, KADININ TOPLUMSAL VE SANATSAL YERİNİ MERKEZE ALAN "YAŞAMIN İZİNDE KADIN" SERGİSİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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