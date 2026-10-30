Erzurum 8. kitap fuarı kapılarını açtı

Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Fuarda 120 yayınevi yer alıyor ve 100’den fazla yazar okurlarıyla bir araya gelecek. On binlerce kitap, dergi ve çeşitli yayın kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

açılış töreni ve konuşmalar:

Açılış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisiyle başladı. Tören konuşmalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Erzurum Valisi Aydın Baruş gerçekleştirdi.

Mehmet Sekmen fuarla ilgili olarak, "Biz istiyoruz ki şehrimiz okuyan, yazan, düşünen, fikir üreten bir topluluk olsun. Hamdolsun Türkiye’de en çok kitabın okunduğu bir şehir olarak iftihar ediyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz, gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi ve yazarlarla okurların daha sık buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Hüseyin Yayman ise, "Dijitalleşme çağında dijital bağımlılığın arttığı bir çağda tekrar kitap kokusunu, mürekkep kokusunu duymak ve o kitapların hayal dünyasına dalmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Yayman, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın sözlerini anımsatarak "Her kitap bir dosttur, her kitap bir âlemdir" dedi.