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Kayserispor galibiyet serisi için sahada: Muğlaspor hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde 13. hafta Muğlaspor maçına hazırlanıyor; 27 puanla 2. sırada, mücadele Kadir Has Stadyumu'nda 20.00.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor galibiyet serisi için sahada: Muğlaspor hazırlıkları sürüyor

Kayserispor sahasında muğlaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Pazartesi günü oynanacak Muğlaspor maçına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanlarla hazırlanıyor. Teknik Direktör Atila Gerin ve ekibi yönetiminde gerçekleşen idmanlar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, teknik çalışmalarla devam etti ve çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanın içeriği:

Antrenmanda oyuncuların fiziksel hazırlığı ile birlikte pas ve pozisyon organizasyonlarına ağırlık verildi. Isınma sonrası uygulanan teknik bölümlerde takımın hücum ve savunma dengesi test edildi; çift kale maç ise oyuncuların maç temposuna adaptasyonunu ölçme amacı taşıdı.

Maç hedefi ve programı:

Ligde 27 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor, Muğlaspor karşısında yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Karşılaşma Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR SAHASINDA OYNAYACAĞI MUĞLASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

KAYSERİSPOR SAHASINDA OYNAYACAĞI MUĞLASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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