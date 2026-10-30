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Kayseri'de Cumhuriyet Kupası 3x3'te heyecan Bro’s Basketbol ile sona erdi

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 basketbolunda 12 takım kıyasıya yarıştı; Kongre Merkezi'nde Bro’s Basketbol şampiyon oldu, ödüller verildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de Cumhuriyet Kupası 3x3'te heyecan Bro’s Basketbol ile sona erdi

Kayseri'de cumhuriyet kupası 3x3 tamamlandı

Kayseri'de Cumhuriyet’in 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya toplam 12 takım katıldı ve sporcular sahada yüksek tempolu mücadele sergiledi.

karşılaşmalar ve sonuçlar:

Turnuvada oynanan maçlar boyunca takımlar skorer oyun ve fiziksel temasla taraftarlara heyecanlı anlar yaşattı. Final etabında üstün performans gösteren Bro’s Basketbol şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Hasketbol ikinci, Mkey üçüncü, Ball So Hard ise dördüncü oldu. Karşılaşmalar süresince zaman zaman yakın skorlar ve son top heyecanı görüldü.

ödül töreni ve turnuvanın amacı:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edildi ve etkinliğin, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sporu yaygınlaştırma ile gençleri basketbola teşvik etme hedefine hizmet ettiği vurgulandı. Yerel organizasyon, hem rekabetçi bir platform sundu hem de genç yeteneklerin dikkat çekmesine olanak sağladı.

KAYSERİ’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 29 EKİM...

KAYSERİ’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI 3X3 BASKETBOL MÜSABAKALARI, ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMALARIN ARDINDAN SONA ERDİ. TURNUVADA 12 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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