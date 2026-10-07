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Kadınlara erken teşhis çağrısı: Adana'da meme kanseri farkındalık etkinliği

Adana'daki etkinlikte uzmanlar, ekim ayı farkındalığı çerçevesinde meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatarak kadınları yıllık kontrole çağırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kadınlara erken teşhis çağrısı: Adana'da meme kanseri farkındalık etkinliği

Etkinlik ve amaç:

Acıbadem Adana Hastanesi tarafından kentteki bir sanat merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhis ve farkındalık oluşturmanın önemi öne çıkarıldı. Organizasyonun hedefi, kadınları düzenli kontroller konusunda bilinçlendirip erken tanı ile yaşam kalitesini artırmak olarak açıklandı.

uzmanlardan erken tanının önemi:

Etkinlikte konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, ekim ayının dünya genelinde meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, erken tanı sayesinde hastaların ağır tedavilere gerek kalmadan yaşamlarını sürdürebildiklerine dikkat çekti. Demircan, erken tanı ile yüzde 95’e varan iyileşme oranlarına ulaşılabildiğini belirtti ve kadınlara yıllık kontrollerini aksatmama çağrısı yaptı.

Demircan, erken tanı sayesinde memeden ve koltuk altından yapılan sınırlı müdahalelerle hastaların yaşam kalitelerinin korunduğunu, daha az tedavi ile daha iyi kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

kadınlara pratik öneriler ve atölye çalışmaları:

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Yavuz ise etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının amacının bilgiyi kalıcı hâle getirmek olduğunu söyledi. Yavuz, kadınların kendi kendine meme muayenesine özen göstermesini önererek, "Kadının eli aynı zamanda kadının kurtarıcısıdır" ifadelerini kullandı ve elle muayenenin erken teşhisteki önemine işaret etti.

Radyoloji Uzmanı Dr. Nazlı Özcan da etkinlikte radyolojinin tanıdaki rolünü anlatarak görsel incelemelerin ve tarama programlarının takibinin gerekliliğini vurguladı.

katılım ve mesaj:

Etkinliğe ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Adana Valisi Mustafa Yavuz’un eşi Süreyya Yavuz, protokol üyelerinin eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda uzmanlar, hem bireysel muayene alışkanlığı kazandırmayı hem de toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Uzmanlar son olarak, kadınların hem kendileri hem de sevdikleri için bu farkındalığı sürekli hatırlamaları ve yıllık kontrollerini aksatmamaları gerektiğini söyledi.

ADANA’DA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE KADINLARI BİLİNÇLENDİRMEK...

ADANA’DA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE KADINLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, UZMANLAR KADINLARA YILLIK KONTROLLERİNİ AKSATMAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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